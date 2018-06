Cúpula do setor aéreo se reúne com ministro da Defesa O ministro da Defesa, Waldir Pires, convocou às 10 horas desta sexta-feira, 30,em seu gabinete, uma reunião com toda a cúpula do setor aéreo. No encontro, vão estar presentes representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Aeronáutica e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Eles devem apresentar medidas urgentes a serem tomadas para que se possa marcar dia e hora para acabar o caos nos aeroportos, como exigiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início da semana. Durante este fim de semana, os dirigentes voltarão a se reunir, para juntar as propostas apresentadas pelos diversos setores, que serão levadas ao presidente Lula. Na manhã desta sexta, a situação ainda era tranqüila, apesar da apreensão de que um novo caos aéreo pode estar a caminho por conta da queda-de-braço entre Comando da Aeronáutica e controladores de vôo, que alegam estar sendo vítimas de punições no trabalho. Além do indicativo de greve para segunda-feira dos controladores civis do Rio de Janeiro, há uma mobilização dos militares em alguns pontos do País que já começa a ter reflexos nos vôos. Nesta sexta-feira, em Brasília, também deve ocorrer uma manifestação, aproveitando as comemorações do Dia Mundial da Meteorologia. Esse movimento poderá deflagrar paralisações ou novas operações-tartaruga em diversos aeroportos brasileiros.