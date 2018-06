Curitiba registra 5,2ºC, temperatura mais baixa de 2011

SÃO PAULO - Curitiba registrou a temperatura mais baixa de 2011 nesta segunda-feira, 30, com 5,2ºC, segundo informou o Instituto Tecnológico Simepar. O recorde anterior foi registrado neste domingo com 5,3ºC.

No município de São Mateus do Sul, os termômetros marcaram 0ºC. O recorde de temperatura do ano no Estado foi registrado ontem em Guarapuava quando, segundo o Simepar, foi registrado -0,5ºC.

Durante o dia, o sol aparece, mas as temperaturas não se elevam por influência da massa de ar frio na região. A terça-feira, 31, ainda será gelada no estado devido a presença de uma massa de ar frio e seco é responsável pelo declínio forte das temperaturas no início do dia, com previsão de geadas em uma ampla região paranaense. O dia será ensolarado, mas não faz calor. O frio se mantém nos próximas dias e as chuvas ocorrem apenas no final da semana.