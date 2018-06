Curitiba tem o dia mais frio do ano, com 1,8 grau A terça-feira, 22, foi de muito frio em Curitiba e outros municípios do Paraná. Pela manhã, os termômetros marcaram 1,8 grau, deixando os campos cobertos por uma camada de geada. Durante a noite foram recolhidas 190 pessoas nas ruas da cidade e levadas para tratamento de saúde, alimentação e albergagem. Normalmente, durante o inverno são atendidas em média de 150 a 160 pessoas por noite. As baixas temperaturas são resultado de uma massa de ar frio que entrou no Estado e deve permanecer pelo menos até quarta-feira, 23. O local mais frio nesta terça foi União da Vitória, no sul do Estado, com 1,7 grau negativo. Palmas, também no sul, registrou 1,1 grau negativo, e Toledo, no oeste, 0,6 grau negativo. Em Pinhão, no centro-sul, e Palotina, no oeste, a temperatura mínima foi de 0 grau. Pela manhã, as temperaturas ficaram abaixo de 10 graus em todas as regiões do Estado.