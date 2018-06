Curto-circuito provoca incêndio em favela no Rio Um curto-circuito provocou incêndio que destruiu neste sábado, 7, cerca de 30 barracos em uma favela em Vila Isabel, zona norte do Rio. Não houve feridos no acidente. O fogo começou após um curto-circuito no fio de uma televisão na casa de Jaílza da Conceição Mendes, de 26 anos, que vive com cinco filhos. "O fio encostou em um colchonete, que começou a pegar fogo. As chamas consumiram tudo rapidinho e explodiu o botijão de gás", contou Jaílza. As chamas se alastraram para os outros barracos, a maior parte construídos de madeira. A favela tem cerca de 50 barracos e fica sob um viaduto de acesso ao Túnel Noel Rosa, onde, há 28 anos um outro incêndio destruiu uma fábrica. A Defesa Civil informou que os desabrigados serão cadastrados pela Secretaria Municipal de Defesa Social e depois enviados a um abrigo.