CUT recebe R$ 1,3 mi para festa em Manaus

A festa do trabalhador que a CUT do Amazonas realiza hoje na capital do Estado recebeu doação de R$ 575,1 mil da prefeitura de Manaus e R$ 800 mil do governo estadual. A CUT é dirigida pelo presidente municipal do PT, Valdemir Santana, que apoia a reeleição do governador Omar Aziz (foto), do PMN.

O partido, no entanto, deve fechar aliança com o ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, do PR, para o governo do Estado.