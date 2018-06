CUT reúne 2 mil trabalhadores em Porto Alegre O ato público promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) para comemorar o Dia do Trabalho em Porto Alegre reuniu 2 mil pessoas no Parque Farroupilha. Além de shows musicais, a manifestação teve discursos de líderes sindicais e de representantes do PT, PSB, PSTU e PC do B. Todos pediram que o Congresso rejeite mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho. O governador Olívio Dutra (PT) participou de outro ato promovido pela CUT, em Novo Hamburgo, no qual sancionou o reajuste de 13% para o salário mínimo regional. As quatro faixas passaram de valores entre R$ 230 a R$ 250 para R$ 260 a R$ 283.