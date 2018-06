D. Geraldo defende antecipação de eleição A antecipação do conclave, proposto pelo papa Bento XVI, será "muito importante" para dar um basta às "especulações" que rondam a Igreja e que transformaram a sucessão do pontífice em uma crise aberta na Santa Sé. A avaliação é do cardeal d. Geraldo Majella Agnelo, arcebispo emérito de Salvador, que amanhã terá seu último encontro com o papa.