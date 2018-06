D. Orani visita a mais conhecida área de prostituição no Rio

RIO - Nomeado cardeal no último domingo pelo papa Francisco, d. Orani Tempesta alterou nesta quarta-feira, 15, pelo menos por alguns minutos, a rotina da Vila Mimosa, mais conhecida área de prostituição do Rio, na zona norte. O arcebispo do Rio levou a imagem peregrina de São Sebastião à vizinha Capela de São José e liderou a procissão que terminou com a passagem pelo trecho de bares barulhentos e quartos improvisados onde as prostitutas recebem seus clientes.

Jéssica Farias, de 22 anos, que trabalha há um mês na Vila Mimosa, dançava em uma varanda usando apenas biquíni preto e sandálias de salto altíssimo quando foi surpreendida pelo grupo de fiéis e padres com hábitos escuros. No meio deles, a imagem do padroeiro da cidade. "Achei até legal, porque tem tanto preconceito contra a gente. Vir até aqui é um bom sinal", disse a moça, sorridente. "Se Deus quiser, não vou ficar muito tempo por aqui, não", desejou Jéssica, "mais ou menos religiosa".

No ambiente degradado pela rua mal conservada, lixo e esgoto a céu aberto, d. Orani repetiu orações e cantos em homenagem a São Sebastião. Antes de chegar à área de prostituição, distribuiu terços a homens que bebiam cerveja nos arredores e abençoou bebês levados pelas mães.

Desde 2010, primeiro ano da Trezena de São Sebastião (período de treze dias, entre 7 e 20 de janeiro, em que a imagem do padroeiro percorre toda a cidade), a Vila Mimosa faz parte do roteiro. No ano passado, recebeu também os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), encontro católico que trouxe ao Rio o papa Francisco. Logo que assumiu a arquidiocese do Rio, em 2009, d. Orani imprimiu o estilo conciliador e de aproximação com os pobres e marginalizados, agora reforçado pela pregação de Francisco. "Nós vamos às pessoas que vivem situações limite", disse.

História. Nascida com a chegada de mulheres do leste europeu que fugiam da Primeira Guerra Mundial, conhecidas como "polacas", a Vila Mimosa ocupou diferentes pontos da região central da cidade, entre eles a Cidade Nova, onde fica o centro administrativo da prefeitura, logo apelidado de "Piranhão". Em 1996, por causa das obras de revitalização, foi transferida para a Praça da Bandeira (zona norte). Há oito anos, a Capela de São José iniciou um projeto social com prostitutas da região. Os encontros na igreja acontecem às segundas e quintas-feiras. Às sextas, as missionárias vão até a Vila Mimosa.