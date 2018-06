Dá-lhe, Massa! O piloto é um atleta como outro qualquer, ninguém duvida do preparo físico que a Fórmula 1 exige de seus astros. Precisa suar muito o macacão para chegar ao fim de uma corrida guiando sob temperatura de 50 graus, em luta constante contra a ação da gravidade e a trepidação da pista. Haja braço, pescoço e equilíbrio emocional para manter o traçado perfeito da pista até a bandeirada. A preparação física e mental dos caras, embora específica, não difere muito em intensidade do condicionamento aplicado em jogadores de futebol, nadadores, ciclistas ou maratonistas. A diferença é que, se praticasse outro esporte qualquer, Felipe Massa estaria sendo advertido pela imprensa especializada para a gincana comercial em que seus patrocinadores transformaram a vida do atleta às vésperas de uma decisão de título mundial. Desde que chegou ao Brasil, o rapaz cumpre agenda de garoto-propaganda das Casas Bahia em época de Natal. Deve estar mais exausto que motorista de caminhão. E ainda querem que ele ganhe e o outro quebre. REZA FORTE "Só chamando o Olodum!" Galvão Bueno, disposto a fazer o que pode para ajudar Felipe Massa NA LUTA A taxa de desemprego de jovens louras caiu praticamente a zero nesta semana em São Paulo. Modelos e manequins que não estão trabalhando no Salão do Automóvel fazem bico na Fórmula 1. Uma coisa é uma coisa Felipe Massa promete levar para Interlagos o espírito do time do São Paulo. Sorte dele que a torcida do Corinthians não gosta de misturar futebol e Fórmula 1. E não é porque o Rubinho é da Fiel, não! Na ponta dos cascos Rubinho, aliás, está cheio de planos para 2009: "Vou perder cinco quilos para a próxima temporada." Procura-se Que fim levou "a namorada brasileira de David Coulthard?" Fez falta nas reportagens sobre a despedida do piloto escocês legítimo das pistas no GP Brasil. Amnésia alcoólica O finlandês Kimi Raikkonen disse em entrevista coletiva que não conhece nada de São Paulo, além do autódromo. Não lembra, decerto, onde foi que encheu a cara para comemorar o título de 2007. É hoje só Não custa nada à Ferrari montar um esquema de segurança básico em torno da cueca da sorte de Felipe Massa. Já pensou se somem com o amuleto do piloto durante a noite? Castigo maior Amigos de Nelsinho Piquet estão preocupados. Temem que, se o piloto não passar de ano na Fórmula 1, o pai possa mandá-lo para um colégio interno. Torcida organizada Com a chuva que se anuncia para amanhã, o que vai ter de chato de galocha em Interlagos é brincadeira, né não?