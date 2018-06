Dado Dolabella é transferido para a Polinter no Rio

O ator Dado Dolabella, que foi preso na noite de terça-feira e permanecia detido na Delegacia de Atendimento a Mulher, no centro do Rio, foi transferido nesta quarta-feira, 18, para a carceragem da Polinter, em Pavuna. Ele permaneceu preso após ter o pedido de habeas corpus negado no início desta manhã pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Veja também:

Dolabella é indiciado por agressão à camareira de Luana Piovani

Dado Dolabella é denunciado por agressão pelo MP do Rio

Segundo a polícia, Dolabella foi detido sob a acusação de desrespeitar uma ordem judicial baseada na lei Maria da Penha, que instituiu penas específicas para quem agride mulheres. Ele é acusado de agredir a ex-namorada Luana Piovani e a camareira dela em 22 de outubro passado.

Segundo ordem judicial do 1º Juizado de Violência Doméstica, ele estava proibido de chegar a uma distância inferior a 250 metros da atriz. O encontro entre os dois aconteceu no camarote da Brahma durante o Desfile das Campeãs, no carnaval carioca.