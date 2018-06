Daniela Mercury abre camarote com festa para crianças Vestida de nega maluca, a cantora Daniela Mercury inaugurou nesta quinta-feira a folia baiana nos camarotes, com uma festa para as crianças no espaço que leva seu nome, no bairro da Barra. A festa contou com a presença da dançarina Carla Perez, que comanda o bloco infantil Algodão Doce, e das cantoras Mariene de Castro e Gil. A decoração do camarote tinha motivos que remetiam ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e personagens inspirados na história de Monteiro Lobato circulando pelo ambiente. Muitas crianças subiram ao palco enquanto a Daniela se apresentava. Com o número de crianças no palcpp ficando cada vez maior, a cantora pediu para que elas descessem, temendo que a estrutura não suportasse o peso. "Elas se animaram, mas a gente se divertiu mais do que eles", garante o advogado Bruno Pereira, que levou o filho Daniel, de 6 anos, para a festa. Segundo a organização, parte das 600 crianças que participaram da festa era e instituições como as Obras Sociais Irmã Dulce e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).