DAS liberta estudante de cativeiro em Campinas Policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS) libertaram, na noite de ontem, um estudante que era mantido, desde o dia 18 de junho deste mês, em um cativeiro na periferia do município de Campinas, a 100 km da cidade de São Paulo. No último dia 18, o jovem, 17, filho de um professor universitário da região, foi abordado por vários homens, armados, quando ia para a escola. A polícia já havia rastreado várias ligações feitas à família da vítima havia três dias. Na noite de ontem, os investigadores foram até um orelhão, na rua Luís de Gusmão, no Jardim Itatiaia, e detiveram dois bandidos, o motoboy Erick Gonçalves da Silva, 26, e Fábio Abrancezz, 24, fugitivo desde 1998 do 4º Distrito Policial de Campinas, onde estava preso sob acusação de roubo. A dupla de seqüestradores levou os policiais até o cativeiro, em um casebre na rua Três, nº 717, no mesmo bairro. Muito abalado, o estudante encontrava-se amordaçado, mas já passa bem.