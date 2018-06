DataFolha: Aécio mantém liderança e seria reeleito no 1º turno O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), mantém a liderança na disputa pelo governo do Estado e seria reeleito no primeiro turno com uma ampla vantagem sobre os demais candidatos. Este é o resultado da pesquisa pesquisa Datafolha, divulgada hoje. Ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. No último levantamento, divulgado em maio, Aécio tinha 72% das intenções de voto e hoje tem 73%. Nilmário Miranda (PT) passou de 7% na última pesquisa para 6%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Fábio Magalhães (Prona) tem 2%; Rosane Cordeiro (PCO) passou de 2% para 1%; Vanessa Portugal (PSTU), que não aparecia na primeira pesquisa, tem 1%. Votos brancos e nulos passaram de 8% para 5%. Não sabem, de 8% para 12%. O candidato Luiz Tibé (PTdoB) que não aparecia na pesquisa de maio, não pontuou. Senado A pesquisa Datafolha também levantou as intenções de voto para o Senado, que irão eleger apenas um candidato neste ano. Se as eleições fossem hoje, Newton Cardoso (PMDB) teria 22% dos votos; Eliseu Resende (PFL), 10%; Ronaldo Vasconcelos (PV) ficaria com 4%; Maria da Consolação (PSOL), teria 3%. Os candidados Josemar (PMN) e Omar Peres (PDT) teriam 2% cada. Já Sargento Ricardo Vieira (PTdoB), Marcílio (PRTB), Betão (PCO), Sílvio Rodrigues (PCB), Tibé (PRP) e Alanderson Gomide (PTN) tiveram 1% das intenções. Votos brancos e nulos somaram 16% e não sabem, 36%. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 17 e 18 de julho e entrevistou 1.282 eleitores em 59 municípios do Estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 40958/2006.