De 8 artigos no site do PT, 7 atacam a imprensa

Além dos artigos publicados em seu site, o PT foi um dos organizadores do ato realizado ontem no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, intitulado "Contra o golpismo midiático e em defesa da democracia". A manifestação contou com partidos aliados da candidata à Presidência Dilma Rousseff, a exemplo do PDT, PC do B e PSB, de centrais sindicais e de entidades estudantis.

As investidas do PT contra os meios de comunicação se intensificaram à medida que Lula aumentou seus ataques contra a imprensa, de maneira geral, acusando-a de "tentativa de golpismo" por divulgar escândalos do governo.

Em um deles, intitulado "Som e fúra da velha imprensa", Gilson Caroni Filho disse que nos meios de comunicação não há espaço para o contraditório. Outro articulista, Vinícius Wu, acusou os meios de comunicação de querer "venezualizar" o Brasil. Já o secretário Sindical do PT e de Relações Internacionais da CUT, João Felício, disse que os meios de comunicação estabeleceram uma "ditadura de pensamento único."