De bermuda, Lula vê TV e come pastel No primeiro dia útil do ano, após deixar a Presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou o dia em seu apartamento em São Bernardo do Campo (SP) com sua mulher, Marisa Letícia, e o filho Marcos Cláudio Lula da Silva. Às 14 horas, almoçava e assistia a telejornais. Segundo sua segurança pessoal, vestido com bermuda, camiseta e chinelo, Lula comia pastéis. Ele mandou os seguranças dizerem que tem pena dos jornalistas, por estarem de plantão na chuva, mas estava descansando.