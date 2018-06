De gaiato no navio

Não tenho procuração de Henrique Dias Bernardes para atuar como seu porta-voz, mas, já que o Lula pediu pra gente tomar cuidado com a biografia dos investigados, merece nossa reflexão a situação insólita em que se encontra no noticiário o namorado da neta do Sarney. Vai ver nem sabia que lhe estavam arrumando emprego no Senado na época em que a família de sua garota foi grampeada viabilizando o futuro do casal ao telefone. Pobre Henrique Bernardes! Não foi sequer chamado a participar das conversas que fizeram dele pivô de uma crise que pode derrubar o avô da Bia da presidência do Senado. Perplexo, o carinha aguarda sua demissão do serviço público em rede nacional de escândalos. Imagina a vergonha desse rapaz! Mico maior só o do senador Epitácio Cafeteira, que se destaca nos papos da família Sarney sempre como motivo de piada. "Sabe a última do Cafeteira?" Só se fala disso no Maranhão, coitado do velho! A CONFERIR Quem já esteve com Fausto Silva depois da videolaparoscopia que retirou pedra da vesícula do apresentador garante: Faustão é outra pessoa! Pra começar, mandou jogar fora todas aquelas camisas coloridas e apertadas que vestia no Domingão! TODOS IGUAIS Não é só aqui, não! Mahmoud Ahmadinejad enfrenta agora os aiatolás no Irã por tentar manter na vice-presidência o pai da mulher de seu filho. E vice-versa Atendendo a interesses da audiência nos EUA, Barack Obama topou fazer de sua coletiva a preliminar da entrevista de Susan Boyle à televisão americana. Isso quer dizer o seguinte: a opinião pública de lá está se lixando para os políticos. Velando morto Os arquitetos de São Paulo estão preocupados com o impacto ambiental das obras de duplicação da Marginal do Tietê. Será que tem como piorar aquilo lá? Estratégia de marketing Comenta-se na TV Globo que a emissora lançou Jogo Duro e No Limite para deixar o telespectador com saudades do Big Brother. Cá pra nós, faz sentido! Fim de papo Da série "mais cuidado com a biografia dos investigados": José Dirceu está na Disney, e ninguém tem nada com isso. É grave a crise Tem gente que vendeu o carro e já está trocando pontos na carteira de motorista por vale-transporte. Desmoralização das loucas Amy Winehouse deu agora pra ter surtos de vida saudável. Dia desses, cismou de fazer aulas de spinning pra ficar com o bumbum durinho. Pode? Drogas pesadas Papo de ponto de ônibus: "É mais difícil tirar esse pessoal da cracolândia do que aquela outra turma lá do Senado."