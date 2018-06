''De Olho nas Contas'' terá horário de trabalho Depois da permissão judicial para divulgar nomes e salários de servidores, a Prefeitura de São Paulo pretende agora incluir no site De Olho nas Contas (http://deolhonascontas.prefeitura.sp.gov.br) informações sobre horário de expediente e local de trabalho dos funcionários. Esses dados devem estar no site até o fim do ano.