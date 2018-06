De volta aos 80 Não sei se Sylvester Stallone vai cruzar com a Madonna no Brasil, mas, chegando na terça - como anunciou Sonia Racy, para visitar locações de seu novo filme -, dificilmente escapará de dividir noticiário com a cantora. A eterna rainha pop vai estar por aí mesmo de bobeira até quinta, quando se apresenta no Morumbi, um mês antes do show de Elton John no Anhembi. Imagina um negócio desses 20 anos atrás! No final dos 80, Madonna tinha 30; Elton John e Stallone, 40. Ninguém era garoto, mas... A loura fatal, na época morena, rezava erotismo em Like a Prayer. O ator ainda era Rambo full time e o cantor inglês brilhava nas retrospectivas como a mais completa tradução da década da purpurina. Não que, hoje, eles sejam estrelas apagadas. Pelo contrário, ela aos 50 e eles pra lá dos 60 viraram ícones de uma vitalidade mais ou menos sem fim. Quem os viu jovens, estes sim, ao revê-los no noticiário talvez sintam na pele o peso dos anos que não voltam mais. Fazer o quê, né? TOC, TOC, TOC Corre de vento em popa na internet a corrente esotérica "Eu adoro a Ana Maria Braga". Já tem mais de 1 milhão de assinaturas. DOIS MIL E 9 A indústria da pirataria vive um fim de ano, como diz o outro, extraordinário. O setor está faturando horrores com a marca Ronaldo. Até os camelôs são-paulinos comemoram. Com todo respeito A jogadora Marta está passando férias no Rio com três amigas suecas que batem um bolão. Ficam até dia 19. A inteligência perdeu O ator Pedro Cardoso tinha razão. A pornografia está mesmo por todo lado. E não é só nos arquivos secretos da Abin, não! Começa assim! Aécio Neves anda às turras com a presidente da Anac, Solange Vieira, a coisa mais fofa do governo Lula. Carimbada no passaporte O atacante Adriano chegou bêbado ao treino do Milan. Isso quer dizer o seguinte: o "imperador" já está comemorando a vaga de Fenômeno no Flamengo. Adesão global Madonna não deu o ar da graça, mas mandou recado em bilhetinho aos jornalistas de plantão na porta do Copacabana Palace: "I love Ana Maria Braga!" Necessidade faz sapo pular Sabe Deus o "pão de cada dia" que Ronaldo anda levando pra casa, mas, com R$ 400 mil por mês, francamente, depois reclama que não consegue emagrecer, né não? O Brasil agradece O programa diário de Luciana Gimenez na TV vai deixar de ser apresentado às sextas-feiras já na semana do Natal. Essas coisas a oposição não vê. Ô, raça!