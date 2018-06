Debate evidencia fragilidades de aliança apressada A pressão sobre o PV para que se defina em relação ao segundo turno tende a expor as fissuras na aliança costurada entre o partido e o grupo da senadora Marina Silva, que se filiou à legenda no meio do ano passado, após quase 30 anos de militância no PT. Feita em ritmo acelerado, de olho nas eleições presidenciais deste ano, a aliança não conseguiu ainda se consolidar, nem superar todas as desconfianças dos dois lados.