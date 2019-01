Debate sobre posse de armas no Twitter teve 78,4 mil publicações

O decreto que facilita a posse de arma de fogo no País, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 15, mobilizou 78,4 mil publicações no Twitter. Levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) mediu a repercussão da medida nas redes sociais.

O estudo monitorou as publicações no Twitter sobre o tema das 16 horas de segunda-feira, 14, até as 16 horas desta terça-feira, 15. Houve um pico de 17,6 mil publicações - 293 por minuto - às 14 horas, pouco depois do anúncio da medida.

Entre as 32 publicações mais compartilhadas no período, 16 foram contrárias à facilitação da posse de armas. Os argumentos são de que medida poderá aumentar o número de mortes de pessoas inocentes, sobretudo de crianças, mulheres e da população LGBT.

Já nove publicações entre as mais compartilhadas eram claramente favoráveis à flexibilização, sob o argumento de que ela assegura o direito de legítima defesa. Sete postagens somente noticiaram o decreto assinado pelo presidente ou ironizaram as possíveis consequências da medida.

Hashtags e emojis

As hashtags que mais apareceram no debate foram #armamata, em 155 postagens, #possedearmaseuapoio e #medo e #ditadura, com cerca de 80 postagens (0,1%) cada. Já os emojis mais usados foram o do rosto em lágrimas, em 940 postagens (1,2%); o do rosto pensativo, em 785 postagens (1%); e o do polegar, em 705 postagens (0,9%).