Decapitação de 3 mulheres intriga PM Policiais do Batalhão de Vias Especiais da Polícia Militar do Rio investigam o misterioso assassinato de três mulheres. Os corpos foram encontrados na manhã de ontem em um posto de gasolina abandonado na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à capital fluminense, em Campo Grande, zona oeste da cidade. Segundo a polícia, uma das mulheres seria menor de idade. As três teriam sido assassinadas com vários tiros e tiveram as cabeças decepadas. O posto de gasolina fica ao lado de um motel, mas a suspeita é de que as mulheres tenham sido mortas em outro local.