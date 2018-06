Décimo bebê morre em Fortaleza por complicações do parto A direção da Maternidade Escola Assis Chateaubriad confirmou no início da noite de hoje a morte do décimo bebê em 5 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Nove bebês morreram com suspeita de infecção hospital. Este último óbito, segundo os médicos, já era esperado em função das condições da criança, que nasceu prematura dentro de um aparelho sanitário e somente depois foi levada para o hospital.