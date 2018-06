Decisão do STJ favorece parlamentar cassado O Superior Tribunal de Justiça não acatou o pedido do Ministério Público Estadual de indisponibilizar os bens e afastar do cargo da presidência da Assembleia Legislativa o ex-deputado José Riva (PP). A decisão permite que Riva pode assumir plenamente a presidência da Assembleia, mas terá de reverter no TSE a decisão do TRE-MT que cassou o seu mandato por compra de votos e caixa 2 nas eleições de 2006.