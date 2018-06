Decisão é do STF, diz carta de Dilma a presidente italiano Em mensagem enviada no dia 24 ao presidente italiano Giorgio Napolitano, Dilma Rousseff agradeceu a gentileza de suas manifestações por sua chegada à presidência do Brasil e lamenta "a divergência que se estabeleceu sobre a extradição" de Cesare Battisti. Lamenta, ainda, que o episódio tenha se prestado a "manifestações injustas" contra o Brasil e informa que a posição adotada pelo então presidente Lula foi tomada com base em parecer da Advocacia-Geral da União. Por fim, avisa que a posição de Lula será analisada pelo STF em fevereiro.