Decisão neste ano não implica gastos

Os notáveis F-5M, cerca de 55 aviões, em fase de modernização tecnológica pela Embraer têm-se revelado eficientes. Mas têm mais de 30 anos. E chegaram ao limite. Para manter a capacidade dissuasiva e o controle do espaço aéreo, a FAB precisa de novos equipamentos de alta tecnologia. Anunciar a decisão até julho não implicaria gastos - os desembolsos, nesse caso, só devem ocorrer no começo de 2013. Todavia, é o suficiente para que o fornecedor escolhido ponha as máquinas para funcionar, negocie financiamentos e possa cumprir o prazo, agora fatal, de 2014.