Decoração de bancos é atração para todos A garotada merece ver a decoração de Natal de três bancos vizinhos. O Real montou a escola do Papai Noel (das 9 às 21 horas), o Bradesco Prime inspirou-se no Quebra Nozes e tem coral ao vivo (12, 14 e 16 horas) e o Itaú Personnalité (foto) tem músicas natalinas a cada 20 minutos (a partir das 18 horas). Na Avenida Paulista, a partir do 1.374. Grátis.