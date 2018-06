Decretado segredo de justiça no caso de agressões a sem-tetos O juiz do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, Rui Porto, acolhendo pedido da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), decretou hoje segredo de justiça no inquérito que investiga os ataques a moradores de rua no centro da cidade. O segredo decretado visa assegurar o bom andamento das investigações, além de preservar a identidade de testemunhas que estão sendo ouvidas e temem represálias.