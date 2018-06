Defeito deixa linha telefônica do Disque Denúncia fora do ar no Rio

SÃO PAULO - Um defeito técnico na central telefônica deixou as linhas do Disque Denúncia fora do ar na manhã desta sexta-feira, 26, segundo informações do órgão. O problema técnico ocorreu por volta das 8h30, deixando fora do ar o número (21) 2253-1177 usado pela população para registrar as denúncias.

Segundo informações próprio Disque Denúncia, o problema técnico é externo e está na central telefônica da OI, que já foi notificada. Enquanto o serviço estiver indisponível, os usuários que estiverem em situações de emergência podem ligar para o 190 da Polícia Militar.