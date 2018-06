Defensores se reúnem hoje com governador

Está marcada para a manhã de hoje, no Palácio da Redenção, um encontro entre as principais lideranças da Defensoria Pública do Estado e o governador José Maranhão (PMDB). O principal assunto a ser discutido durante a reunião é a situação dos defensores públicos, em greve há quase 10 meses em reivindicação à equiparação salarial com o Ministério Público. À tarde, o comando de greve espera a categoria para uma plenária na sede da Ordem dos Advogados do Brasil(OAB), no centro de João Pessoa.