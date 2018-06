Defensoria do Rio pede habeas-corpus para suposto nazista

Um habeas-corpus em favor de Alois Brunner, apontado como um dos mais procurados criminosos de guerra nazistas pelo Centro Simon Wiesenthal, foi requerido ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região pela Defensoria Pública da União. Organização judaica de direitos humanos, o Simon Wiesenthal informa em seu site que Brunner nasceu em 1912 e foi visto pela última vez em 2001, na Síria. Gabriel Habib é um dos seis defensores públicos na União no Estado do Rio. Nem ele, porém, sabe se Brunner está vivo. O processo foi distribuído para Habib por meio de sorteio, por falta de advogado. Um pedido de habeas-corpus em favor de Brunner já havia sido negado em primeira instância no ano passado. "Se uma pessoa ajuizou habeas corpus anteriormente é porque ele (Brunner) estava vivo. Mas não sei se ele mora no Brasil, nem tenho como afirmar se está vivo ou não, porque não tive contato com ele", declarou Habib. Ele, no entanto, disse que não poderia conversar ontem com o Estado sobre as alegações que usou na defesa de Brunner por falta de "tempo disponível". O recurso de habeas corpus nº 257, do processo nº 200751018113064, está desde o dia 10 abril no gabinete do desembargador Messod Azulay Neto, no 5º andar do TRF. Até o fim da tarde desta terça-feira, 6, não havia decisão. O pedido inicial de habeas-corpus preventivo - negado em outubro de 2007 pela juíza Valeria Caldi Magalhaes, da 8ª Vara Federal Criminal do Rio - foi feito por Eduardo Banks dos Santos, não localizado pela reportagem. Na ocasião, ele requereu a "prescrição dos delitos que teriam sido cometidos" por Brunner e alegou que ele teria sido "caçado" em Salvador, na Bahia. "A inicial não traz qualquer documento em nome do paciente tampouco qualquer início de prova de que o mesmo esteja sendo submetido às ameaças narradas na impetração", escreveu a juíza na decisão. "A deficiência da instrução do habeas corpus é tamanha que não se pode afirmar, sequer, que o paciente efetivamente exista, esteja vivo em território nacional e sendo submetido ao risco mencionado na petição. O processo resume-se, portanto, a um punhado de fatos narrados, sem qualquer suporte probatório, sendo inviável o seu prosseguimento, já que esta ação especial não admite qualquer tipo de dilação probatória."