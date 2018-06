Defensoria e MP lançam cartilha A Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo distribuíram comunicado a familiares das vítimas do acidente da TAM com orientações que vão do reconhecimento dos corpos a pedidos de indenizações. Em forma de perguntas e respostas, o material foi produzido a partir do encontro das duas instituições com familiares das vítimas, integrantes do IML e moradores desalojados na tragédia. A cartilha também pode ser acessada no site da Defensoria.