Defesa alega que Mohammed tem transtorno psicológico

Em depoimento nesta quinta-feira, 14, o psicólogo Fred Lacerda, contratado pela defesa de Mohammed DAli dos Santos, confirmou integralmente o parecer dado pelos profissionais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) a respeito da saúde mental do réu, acusado de matar e esquartejar a inglesa Cara Marie Burke, em julho de 2008. De acordo com os diagnósticos, Mohammed é portador de transtorno de personalidade antissocial.

O psicólogo, contratado como assessor técnico no laudo mental do réu, informou que submeteu Mohammed a uma entrevista de cerca de uma hora e com a ajuda de um médico indagou o réu a respeito do seu histórico, analisando, dessa forma, suas características e possíveis contradições. Relatou também que o transtorno do estudante é passível de melhora, mas não de cura, uma vez que não pode ser considerado uma doença.

"Em termos gerais, o problema de Mohammed é igual à psicopatia, mas clinicamente deve-se dizer transtorno de personalidade antissocial", afirmou. Questionado pelos jurados se uma pessoa portadora dessas características pode desenvolver um surto a qualquer momento e atacar alguém, o informante respondeu que sim, além de afirmar que assumiu os riscos de entrevistar o rapaz sem a presença de um agente carcerário. Fred disse, ainda, que uma pessoa com essas características tem consciência de seus atos, mas não é capaz de controlá-los.