Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais em Minas Gerais

SÃO PAULO - O Estado de Minas Gerais alerta a população para a possibilidade de temporais até a próxima quarta-feira, 4. O alerta está em vigor desde a última quarta-feira, 28. Segundo a coordenadoria da Defesa Civil, uma frente fria deverá estacionar em Minas Gerais no período, causando chuvas de forte intensidade, com volume estimado entre 150 e 200mm. Há condições para ocorrência de temporais isolados no Triângulo Mineiro e Sul, principalmente no período da tarde.

O órgão recomenda que as coordenadorias municipais de Defesa Civil deverão desencadear as ações previstas em seus planos de contingência, com vistas à redução de desastres.

A população deverá ser alertada sobre o risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de encostas. Devem ser especialmente reforçadas as orientações para que as pessoas evitem transitar em áreas alagadas (a pé ou de carro), observem sinais de encharcamento e movimentação do solo das encostas, não coloquem em vias públicas qualquer lixo ou materiais que possam comprometer o escoamento de águas pluviais.