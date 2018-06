Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar em 14 Estados

Um total de 14 Estados de quase todas as regiões do País devem sofrer com a baixa umidade do ar entre esta terça-feira, 3, até sexta-feira, 6. Isso porque uma massa de ar seco atingirá grande parte do Brasil, provocando baixos índices de umidade relativa do ar nos Estados de Rondônia, Pará, Piauí, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É o que informa a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, que diz ter enviado alerta de baixa umidade às defesas civis de todos os Estados citados. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar nessas regiões deverá ficar abaixo dos 30%. A Defesa Civil desaconselha ainda atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas, especialmente entre as 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. Orienta-se também para a ingestão de bastante líquido para amenizar problemas de desidratação. O tempo seco aumenta também o risco de incêndios florestais. Com isso, a Defesa Civil recomenda que a população evite fazer fogueiras nas proximidades de matas e florestas. Além disso, os motoristas que trafegarem por regiões sujeitas a incêndios deverão ter atenção redobrada devido à visibilidade reduzida pela fumaça.