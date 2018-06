Defesa Civil alerta para chuva forte em 14 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) alerta para chuvas fortes ainda entre esta segunda e terça-feira,6, em grande parte do País. O aviso foi dado às defesas civis de 14 Estados de todas as regiões brasileiras. No Sudeste, deve chover forte nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, em todas as localidades. Ainda estão previstos raios e ventos de até 60 km por hora. A previsão é a mesma para Distrito Federal, Goiás e regiões leste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Nos Estados da região Sul, são esperados temporais acompanhados de descargas elétricas e ventos que podem chegar a 70 km por hora. No Nordeste, fortes precipitações devem ocorrer no oeste, centro e sul da Bahia, no Piauí e no Maranhão. Já no Norte, pancadas de chuvas em grande parte do Pará e do Tocantins. Raios e ventos de 50 km por hora também estão previstos em ambas as regiões.