Defesa Civil alerta para chuva forte em 4 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, emitiu nesta quarta-feira, 24, um alerta de forte chuva na Bahia e em Tocantins. Nesta quarte e quinta, a chuva atingirá boa parte do Rio Grande do Sul e norte de São Paulo. A Sedec informou que, em alguns momentos, a chuva poderá vir acompanhada de descargas elétricas em Tocantins e no oeste da Bahia. Além das descargas, a chuva deverá vir acompanhada de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora em São Paulo e de até 70 quilômetros por hora no oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo localizado no Estado. A Sedec orientou que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. A Sedec recomendou atenção redobrada nas áreas de encostas e morros do Estado de São Paulo, pois devido às freqüentes chuvas o solo já está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamento.