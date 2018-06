Defesa Civil alerta para chuva forte em cinco Estados As defesas civis dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Ceará foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte entre esta sexta-feira, 2, e sábado, 3. O tempo permanecerá instável ainda nesta sexta, com pancadas de chuva no norte e litoral do Ceará. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado de raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. Em Mato Grosso, a presença de áreas de instabilidade tropicais forma nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva no oeste do Estado. Há risco de chuva forte com descargas elétricas. Já no Norte do País, a presença de áreas de instabilidade tropicais forma nuvens carregadas e profundas que provocarão pancadas de chuva no centro-sul e leste do Amazonas, Acre e Rondônia, entre esta sexta, 2, e sábado, 3. Em alguns momentos, há risco de temporal acompanhado de raios. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).