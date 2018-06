Defesa Civil alerta para chuvas em dez Estados e no DF A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alertas nesta segunda-feira, 29, para chuva forte no Paraná e Santa Catarina. Os alertas se estendem para terça-feira, dia em que a chuva deve atingir os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo e o Distrito Federal. Na quarta-feira, a chuva persiste, segundo a Sedec, em Goiás, Distrito Federal, leste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Entre a tarde desta segunda até quarta a chuva atingirá o Tocantins. A Sedec recomenda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros dos Estados da região Sudeste, "pois, devido às freqüentes chuvas, o solo está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamento". A Sedec informa, ainda, que a chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 km/hora no Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nesta segunda, as rajadas de vendo devem atingir o centro e leste do Mato Grosso do Sul e, na terça, o nordeste do Estado. Os vendavais podem ser de até 70 km/hora entre o litoral e planalto de Santa Catarina e no litoral e leste do Paraná. A Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta-se, também, para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras.