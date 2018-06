Defesa Civil alerta para chuvas fortes em nove Estados Nove Estados brasileiros foram alertados nesta sexta-feira, 19, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte até domingo. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir nesta sexta boa parte do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o centro-sul do Rio Grande do Sul. Amanhã, as tempestades persistirão no Paraná e atingirão todas as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre hoje e domingo, as chuvas alcançarão Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. A possibilidade de granizo localizado não está descartada para a região Sul. Portanto, a Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. O alerta também é válido para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. Os avisos foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).