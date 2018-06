Defesa Civil alerta para fortes chuvas em seis Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alerta nesta terça-feira, 9, para pancadas de chuvas no Acre e em Rondônia. Segundo o Sedec, as áreas de instabilidade nessas regiões darão origem a nuvens carregadas e profundas, que devem ter como conseqüência as fortes chuvas. A Defesa Civil alerta que as chuvas poderão ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas. Ainda nesta terça, segundo a Defesa Civil, a chuva deve persistir no Rio de Janeiro, no centro-norte do Mato Grosso do Sul e em boa parte de São Paulo e de Minas Gerais. A Sedec orienta que a população dessas regiões evite a permanência em áreas de alagamentos e alerta para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Além disso, pede-se que evitem trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios.