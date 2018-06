Defesa Civil alerta para risco de ressaca no litoral de SC

A previsão da meteorologia é de que deve voltar a chover forte em Santa Catarina a partir desta quinta-feira, 1º, e que o mau tempo deve durar até sábado. De acordo com o major Márcio Luiz Alves, da Defesa Civil, amanhã deve ocorrer a ressaca do mar, o que dificulta a vazão dos rios. "Alertamos para o risco de danos, principalmente nas embarcações que os pescadores costumam deixar na beira do mar."

No Estado, 78 municípios foram afetados pelas chuvas que atingiram nos últimos dias. Desse total, 39 decretaram estado de emergência, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira, 30.

São 94.847 pessoas que sofreram algum prejuízo com os temporais, sendo que 9.651 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. No total, 9.943 edificações foram danificadas. Segundo o major, já foram entregues 40 mil metros quadrados de lonas e distribuídos 57,5 mil telhas, 970 colchões e 740 cobertores, além de 1,6 mil cestas básicas que estão sendo entregues hoje.