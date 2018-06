Defesa Civil alerta para temporais no Rio Grande do Sul A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou para risco de temporais isolados com chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento de 50 a 60 quilômetros por hora, principalmente no centro, sul e oeste do Estado do Rio Grande do Sul, entre esta sexta-feira, 11, e domingo, 13. Segundo a secretaria, a chuva poderá amenizar os efeitos da estiagem que afeta o Rio Grande do Sul, mas não será suficiente para reverter o quadro. Os gaúchos tem enfrentado muito calor, fenômeno atípico no inverno, período no qual as temperaturas costumam ser bem baixas. Recomenda-se que a população em geral evite as áreas sob risco de alagamentos, deslizamento de terra e escorregamento de pedras - zonas ribeirinhas, baixadas, morros e encostas. É aconselhável também que o cidadão evite transitar em ruas sujeitas a alagamentos localizados, e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.