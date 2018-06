Defesa Civil alerta população de SC para novas chuvas

O extremo oeste de Santa Catarina pode voltar a sofrer com a ocorrência de pancadas de chuva com risco de temporal e queda de granizo na quarta-feira, 16. Diante do quadro de alerta, conforme análise meteorológica do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri), a Defesa Civil Estadual já repassou uma série de medidas a serem adotadas junto das comunidades da região que ainda se recuperam da tempestade ocorrida há sete dias. "Grande parte da população do extremo oeste ainda se encontra em estado vulnerável. Algumas pessoas, principalmente aqueles do campo, ignoram a previsão e preferem ficar perto daquilo que restou dos seus pertences", comentou o gerente de defesa civil de Santa Catarina, Major Emerson Emerim. Segundo ele, existem centenas de vagas em abrigos públicos na região atingida.

A recomendação é para que as pessoas fiquem atendas a qualquer mudança do tempo. O temporal de semana passada deixou em pé, na maioria das casas destruídas, apenas os banheiros. A Defesa Civil orienta as pessoas que se negam a deixar o campo para que se abriguem nestes cômodos, protegendo especialmente a cabeça e, no caso da ausência de um abrigo seguro, que se acomodem em depressões do terreno evitando ficar perto de árvores e próximas das redes de alta tensão. Com o solo ainda encharcado, especialmente no litoral e Vale do Itajaí, a Defesa Civil recomenda a população a ficar atenda a qualquer movimento de terra ou rochas próximas suas residências, além da inclinação de postes ou árvores. Em situações suspeitas, as famílias devem deixar suas residências e acionar a Defesa Civil Municipais ou o Corpo de Bombeiros.

Lula em Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou interesse em sobrevoar a região do município de Guaraciaba, em Santa Catarina, atingido por um tornado na noite do dia 7. A ideia do presidente é fazer este sobrevoo na tarde de sexta-feira. A informação é do prefeito do município, Ademir Zimmermann (PT), que esteve esta tarde com o presidente Lula no Centro Cultural do Banco do Brasil. Zimmermann estava acompanhando do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique.

No encontro, o governo se comprometeu a repassar R$ 26 milhões do Ministério da Integração Nacional para a reconstrução de casas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também se comprometeu a facilitar a liberação de R$ 75 milhões em empréstimos para pequenos agricultores. Esse recurso é, segundo assessoria do Ministério, de uma linha de crédito criada para ajudar atingidos de uma enchente no estádio. Esse dinheiro não chegou a ser utilizado.