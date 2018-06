Defesa Civil avalia áreas atingidas pelas enchentes no Maranhão

A secretária Nacional de Defesa Civil, Ivone Maria Valente, deve seguir ainda nesta sexta-feira, 24, para São Luís, no Maranhão, com o objetivo de avaliar as áreas atingidas pelas enchentes. Ela também deve disponibilizar a ajuda que for necessária para socorrer a população mais afetada. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, três especialistas em barragens acompanharão a secretária para verificar a real situação da barragem do Rio Flores, que começou a transbordar.

Desde a quinta-feira, 23, dois técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil estão em São Luis ajudando a Defesa Civil do Estado na análise dos danos causados pela enchente que já deixou 4.543 desalojados e 4.775 desabrigados, nos municípios de Alto Alegre, Arame, Bacabal, Bequimão, Caxias, Lago da Pedra, Marajá do Sena, Palmeirândia, Pedreiras, Trizidela do Vale, Tufilândia, Presidente Juscelino, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, Duque Barcelar, São Luís e Pindaré Mirim.

A secretaria autorizou a liberação de diversos materiais que já se encontram estocados na capital maranhense. São 75 mil que foram colocados à disposição da coordenadoria estadual de Defesa Civil. Ao todo, são 3.300 kits de limpeza, 9.900 colchões, 9.900 cobertores, 9.900 toalhas, 9.900 lençóis, 9.900 travesseiros, 9.900 fronhas e 9.900 mosquiteiros. Serão distribuídos, ainda, 1.832 filtros de água e 54 rolos de lona.