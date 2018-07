Defesa civil de SP simula atentado no metrô A Defesa Civil do Estado de São Paulo está realizando na manhã de hoje uma simulação de atentado na estação Sé do metrô. Por isso, a via 1 da linha Vermelha, sentido leste-oeste, ficará interrompida até 10h30, prazo previsto para terminar a simulação. O evento está sendo realizado com a participação da população, além de 700 profissionais. A simulação prevê o atendimento de 51 vítimas, das quais 2 serão fatais, 6 politraumatizadas, 16 em estado grave e 27 com escoriações. Também estão sendo utilizados 26 carros do Corpo de Bombeiros, 6 ambulâncias, 5 viaturas e um helicópteros. Toda a logística empregada no evento dá a dimensão de tudo o que seria necessário em um acidente desta natureza.