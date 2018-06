Defesa Civil desinderdita 5 casas em Almirante Tamandaré

A Defesa Civil do Paraná liberou nesta segunda-feira, 4, cinco das nove residências que estavam interditadas desde a tarde de domingo, 3, no município de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

O motivo da interdição foi o desabamento de uma casa localizada na Rua Leonardo Kleina, no Jardim Bonfim, na periferia da cidade, provocado pelas fortes chuvas que caíram na região. Por se tratar de uma área de encosta, a Defesa Civil retirou as famílias das residências.

No momento do desabamento seis pessoas estavam dentro da casa. As duas crianças, uma de quatro e outra de sete anos foram levadas para o Hospital Evangélico, mas foram liberadas nesta tarde.