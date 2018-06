Defesa Civil detecta novos riscos de deslizamento em SC

Equipes de resgate da Defesa Civil de Santa Catarina trabalham neste domingo, 30, na região próxima ao município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí. No vôo de observação realizado pela manhã, eles detectaram áreas de deslizamento iminente de terra na localidade conhecida como Serafim. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Com tempo aberto, SC retoma busca às vítimas Hospital de Campanha começa a atender na 2ª Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com o tenente Alessandro Faslzck, essas áreas estão próximas a um gasoduto e de um alojamento das Centrais Elétricas de Santa Catarina, onde técnicos que realizavam serviços de recuperação de uma linha de transmissão de alta-tensão já foram retirados do local. Oficial também informou que os trabalhos de resgate de moradores no Vale do Baú, em Ilhota, se resumem agora na tentativa de localizar pessoas que se recusam a deixar suas moradias. Segundo Faslzck, cerca de 80% das famílias já foram retiradas da região e o restante foge com a aproximação do helicóptero. "O problema é que algumas delas percebem a chegada das aeronaves se escondem ou fogem para as áreas de matas", disse. O tempo com um pouco de Sol permitiu, hoje, que as aeronaves fizessem vários vôos de observações que, segundo o tenente Alessandro Fasllzck, da Defesa Civil, está sendo fundamental para um mapeamento das áreas de risco e, assim, concentrar as operações de resgate nessas regiões. Ele informou que em função desse mapeamento foram criados mais dois postos de coordenação de atividades de resgate nas proximidades de Serafim e Luiz Alves.