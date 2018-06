Defesa Civil divulga manual para enfrentar tempestade com raios

FRANCA- A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está divulgando uma espécie de manual com dicas para enfrentar tempestades com raios, muito comuns no Verão. A preocupação tem fundamento, pois a incidência de descargas elétricas não para de crescer, principalmente, no interior paulista. Em Araraquara, por exemplo, foram 916 raios somente nos primeiros 20 dias de dezembro.

Em alguns municípios mortes foram registradas de pessoas até mesmo dentro de casa. Foi o que aconteceu em Franca (SP), onde um sapateiro de 54 anos morreu neste mês atingido por um raio enquanto costurava sapatos no interior de sua casa. Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), algumas cidades de São Paulo registram um número bem maior de descargas elétricas que a média nacional. Enquanto que no país são cinco por quilômetro quadrado, em municípios como Rio Claro (SP) são mais de 10.

De acordo com a Defesa Civil, São Paulo está entre os estados brasileiros em que mais ocorrem mortes por raios. O órgão explica em seu material que o raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre a nuvem e a terra. Sua intensidade é de 30 mil ampéres, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, por isso são necessários alguns cuidados durante as chuvas.

Quando estiver fora de casa, por exemplo, o cidadão deve abrigar-se no imóvel, edifício ou em instalação subterrânea, como o metrô. Outra dica é permanecer dentro de veículo, mantendo vidros fechados, sem contato com partes metálicas. E evitar lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol. Também é sugerido sair imediatamente de rio, mar, lago ou piscina e manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de arame.

Os cuidados em casa durante a tempestade envolvem manter distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões. Evitar o uso de telefone (a menos que seja sem fio ou celular) e afastar-se de janelas, tomadas, torneiras, cano elétricos e evitar tomar banho.