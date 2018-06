Defesa Civil encerra busca por desaparecidos em Alagoas

SÃO PAULO - A Defesa Civil de Alagoas informou nesta quarta-feira, 7, que encerrou as buscas por pessoas que desapareceram no Estado durante as fortes chuvas das últimas semanas. Segundo o órgão, 37 pessoas morreram e 69 estão desaparecidas.

As equipes de outras regiões que auxiliavam nas buscas foram embora, mas equipes dos bombeiros de Alagoas permanecem de prontidão para localizar possíveis corpos a partir de informações passadas a corporação.

As enchentes obrigaram mais de 74 mil moradores a abandonarem suas casas em Alagoas (26.618 desabrigados e 47.897 desalojados). Os temporais destruíram casas, escolas e unidades de saúde. Os prejuízos causados pelas chuvas no Estado devem passar de R$ 1 bilhão, somados os danos materiais, ambientais, econômicos e sociais.

Na segunda-feira, 5, o Ministério Público de Alagoas (MP-AL) recomendou a adoção do toque de recolher, a partir das 22 horas, nas cidades afetadas pelas fortes chuvas, e a proibição à noite da venda de bebida alcoólica. As sugestões são para garantir a segurança dos moradores dos 15 municípios que decretaram estado de calamidade pública. O órgão recomendou também que as delegacias e grupamentos de policiais militares fiquem abertos 24 horas por 90 dias.