Defesa Civil faz alerta para fortes chuvas em nove Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alerta para a ocorrência de chuvas fortes nesta terça-feira no Paraná, no sul e sudeste de Goiás e no leste e nordeste do Mato Grosso do Sul. Segundo nota emitida pela Comunicação Social do Ministério da Integração Nacional, a previsão é de que uma frente fria no litoral norte da região Sudeste provocará também chuvas fortes, entre terça e quarta-feira, nos Estados de Espírito Santo, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em todas as regiões de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Pode haver chuva forte ainda em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Sedec informa que a chuva poderá vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 Km/hora, principalmente no sul do Espírito Santo, no centro e norte de São Paulo, no centro, norte e oeste do Paraná e na Zona da Mata, Triângulo Mineiro, centro, oeste e sul de Minas Gerais. As rajadas de vento podem ocorrer também no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e em Goiás. A Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta também para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. O Ministério da Integração Nacional diz que as informações que serviram de base para os alertas enviados a São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná foram do Centro de Previsão de Tempo (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já o estado do Espírito Santo teve seu alerta baseado em informações apenas do Cptec. Tempo em SP Dados da Defesa Civil mostram que a quarta-feira será de tempo instável em todo o Estado de São Paulo. Áreas de instabilidade devem deixar o tempo nublado e provocar muitas chuvas em todas as regiões paulistas. As chuvas mais intensas são esperadas pela Defesa Civil no leste paulista, entre as regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira, Grande São Paulo e litoral. No centro e norte paulista, as chuvas ocorrem de forma mais generalizada. Assim, o potencial para transtornos como enchentes e deslizamentos continua elevado.